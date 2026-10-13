الرئيس عون: سلاحنا الأساسي في لبنان هو الاستثمار في الإنسان

التالي

الرئيس عون: ابن الجنوب تعب ولا يريد سوى العيش بأمان واتخذنا قرار إنقاذ ما تبقّى من لبنان وذهبنا إلى المفاوضات لأن الحرب لن توصلنا إلى نتيجة