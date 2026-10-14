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الوكالة الوطنية: قصف مدفعيّ يستهدف المنصوري ومجدل زون ورمايات رشاشة باتجاه بيوت السياد
آخر الأخبار
2026-10-14 | 00:33
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الوكالة الوطنية: قصف مدفعيّ يستهدف المنصوري ومجدل زون ورمايات رشاشة باتجاه بيوت السياد
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