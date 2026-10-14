متحدث باسم الخارجية الاميركية عن الشكوى ضد سفيرة لبنان: صبرنا نفد إزاء محاولات العرقلة

أكّد متحدث باسم الخارجية الاميركية علم الخارجية بالشكوى التي تقدّم بها محامٍ مؤيّد لحزب الله ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن، ندى حمادة معوّض.

واعتبر أنّه من المعيب أن تنظر محكمة عسكرية في شكوى ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن، على خلفية تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة.

ورأى أنّه ينبغي للقضاء العسكريّ اللبنانيّ أن يخصّص موارده المحدودة لملاحقة عناصر حزب الله الذين “يخطّطون لأعمال تستهدف الحكومة اللبنانية والشعب اللبنانيّ، بدلًا من ملاحقة الأشخاص الذين يعملون لمصلحتهما”.

ودعا المتحدث إلى إلغاء القوانين والممارسات التي تتيح هذا النوع من الاستهداف المسيّس للمدنيين والدبلوماسيين، في وقت توفّر فيه الحماية بشكل ممنهج لعناصر حزب الله.

وقال: “لقد نفد صبرنا إزاء محاولات العرقلة”.