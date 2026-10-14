الوكالة الوطنية للاعلام: مدفعية الجيش الاسرائيلي استهدفت المنصوري ووادي زبقين

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معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها