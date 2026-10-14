الجيش: توقيف مواطنين لتورطهما في إشكال تخلله إطلاق نار و153 سورياً لتجولهم من دون أوراق قانونية

أعلنت قيادة الجيش أنه، بعد عملية متابعة للمتورطين في إشكال تخلله إطلاق نار في بلدة حويش – عكار بتاريخ 12 /10 /2026، نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم وأوقفت المواطنَين (ب.أ.) و(أ.ح.)، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.



كما ذكرت أنه، نتيجة عمليات الرصد الأمني لمروجي المخدرات، أوقفت وحدة أخرى في منطقة الدامور – الشوف المواطن (ع.ب) لترويجه المخدرات وتعاطيها، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.



وكذلك، أعلنت المديرية أن وحدات أخرى أوقفت في مناطق: مشاريع القاع - الهرمل، المدفون – البترون، شدرا والدبابية، وادي خالد – عكار، 153 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية.



وأكدت أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.