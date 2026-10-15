مسؤول في صندوق النقد: سنرسل بعثة إلى لبنان في تشرين الثاني لمواصلة المناقشات فقد أجرينا محادثات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين في بانكوك نواصلها في الأسابيع المقبلة

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