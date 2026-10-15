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مسؤول في صندوق النقد: سنرسل بعثة إلى لبنان في تشرين الثاني لمواصلة المناقشات فقد أجرينا محادثات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين في بانكوك نواصلها في الأسابيع المقبلة

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2026-10-15 | 01:02
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مسؤول في صندوق النقد: سنرسل بعثة إلى لبنان في تشرين الثاني لمواصلة المناقشات فقد أجرينا محادثات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين في بانكوك نواصلها في الأسابيع المقبلة
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مسؤول في صندوق النقد: سنرسل بعثة إلى لبنان في تشرين الثاني لمواصلة المناقشات فقد أجرينا محادثات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين في بانكوك نواصلها في الأسابيع المقبلة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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