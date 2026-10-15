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هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 قتلى و6 مصابين وأضرار مادية في هجوم روسي مكثف بالمسيرات على منطقة كييفوغراد
آخر الأخبار
2026-10-15 | 01:54
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هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 قتلى و6 مصابين وأضرار مادية في هجوم روسي مكثف بالمسيرات على منطقة كييفوغراد
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