هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 قتلى و6 مصابين وأضرار مادية في هجوم روسي مكثف بالمسيرات على منطقة كييفوغراد

طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة

طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة

مسؤول في صندوق النقد: سنرسل بعثة إلى لبنان في تشرين الثاني لمواصلة المناقشات فقد أجرينا محادثات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين في بانكوك نواصلها في الأسابيع المقبلة