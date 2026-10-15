النائب ملحم خلف للـLBCI: عند صدور القرار 2790 كانت هناك 5 نقاط محتلة واليوم أصبحت أكثر من 70 بلدة وينص القرار على تسلّم الجيش اللبناني المواقع التي تتمركز فيها قوات "اليونيفيل" وعددها 33 موقعاً على الخط الأزرق المحتل ما يستدعي إعادة النظر في القرار

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