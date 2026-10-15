التلفزيون الرسمي السعودي: زوال الخطر عن منطقتي نجران وجازان

النائب ملحم خلف للـLBCI: هناك بوادر لإعادة النظر في القرار 2790 وسيبدأ التفاوض في هذا الشأن وثمة موقف ثابت لدى الحكومة والرئاسة فيما يعبّر 86 نائباً عن تمسّك الشعب اللبناني بالمظلة الأممية ما يعكس وحدة الموقف الداخلي في التمسّك بالشرعية الدولية

النائب ملحم خلف للـLBCI: هناك بوادر لإعادة النظر في القرار 2790 وسيبدأ التفاوض في هذا الشأن وثمة موقف ثابت لدى الحكومة والرئاسة فيما يعبّر 86 نائباً عن تمسّك الشعب اللبناني بالمظلة الأممية ما يعكس وحدة الموقف الداخلي في التمسّك بالشرعية الدولية

النائب ملحم خلف للـLBCI: عند صدور القرار 2790 كانت هناك 5 نقاط محتلة واليوم أصبحت أكثر من 70 بلدة وينص القرار على تسلّم الجيش اللبناني المواقع التي تتمركز فيها قوات "اليونيفيل" وعددها 33 موقعاً على الخط الأزرق المحتل ما يستدعي إعادة النظر في القرار