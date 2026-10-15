خلف للـLBCI: الخشية هي ألّا نمضي معاً نحو قيام الدولة ويكون حلّ الأمور من خلالها بما يشمل تقديم المساعدات لجميع النازحين وتأمين عودتهم

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خلف للـLBCI: في ما يتعلق بقرار العفو العام يجب التنبه إلى بعض الأمور فلا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيضها إلى المؤبد لأن ذلك يفيد المحكوم مرتين وهو يناقض نية المشرّع وفي ما يخص جرائم الفساد والتزوير لا يجوز أن يحلّ أحد مكان المشرّع أي المجلس النيابي