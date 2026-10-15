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o
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خلف تعليقا على تصريح إبراهيم الموسوي بشأن شحنة متفجرات حزب الله للـLBCI: يجب أن نخفّف قلق الناس فنحن جميعاً مسؤولون عن طمأنتهم لا سيما من خلال خطاباتنا وتجنّب زيادة الاحتقان في موضوع دقيق كهذا وعلينا أن نحمي بعضنا بعضا وهذا يتحقق من خلال قيام الدولة
آخر الأخبار
2026-10-15 | 04:02
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خلف تعليقا على تصريح إبراهيم الموسوي بشأن شحنة متفجرات حزب الله للـLBCI: يجب أن نخفّف قلق الناس فنحن جميعاً مسؤولون عن طمأنتهم لا سيما من خلال خطاباتنا وتجنّب زيادة الاحتقان في موضوع دقيق كهذا وعلينا أن نحمي بعضنا بعضا وهذا يتحقق من خلال قيام الدولة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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