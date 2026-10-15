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وزير الصحة اليمني: مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في الهجوم الحوثي الإرهابي على المجمع الرئاسي بمعاشيق في عدن
آخر الأخبار
2026-10-15 | 15:07
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وزير الصحة اليمني: مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في الهجوم الحوثي الإرهابي على المجمع الرئاسي بمعاشيق في عدن
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