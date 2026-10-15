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الدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا مبكرا بشأن تهديد محتمل في جازان

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2026-10-15 | 15:38
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الدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا مبكرا بشأن تهديد محتمل في جازان
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الدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا مبكرا بشأن تهديد محتمل في جازان

 
 
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