أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها انطلقت باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة
آخر الأخبار
2026-10-16 | 00:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها انطلقت باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بقيادة
السعودية
اعتراض
طائرة
مسيرة
وتدميرها
انطلقت
باتجاه
المنطقة
الشرقية
المملكة
التالي
زيلينسكي يبحث عن دعم أوروبيّ معزّز في بروكسل بعدما أعلن أن كييف استأنفت ضرباتها
وزير الخارجية الصينية للرئيس الإسرائيليّ: ضرورة وقف "البناء القسري" للمستوطنات في الضفة الغربية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:41
ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري: مضيق هرمز خط الدفاع الأول عن الثورة والعدو لن يتمكن من عبوره من دون إذن إيران
آخر الأخبار
01:41
ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري: مضيق هرمز خط الدفاع الأول عن الثورة والعدو لن يتمكن من عبوره من دون إذن إيران
0
أمن وقضاء
01:22
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة العاقورة – جبيل
أمن وقضاء
01:22
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة العاقورة – جبيل
0
آخر الأخبار
01:04
السعودية: الاستعدادات لاستضافة كأس آسيا 2027 تسير وفق الخطة
آخر الأخبار
01:04
السعودية: الاستعدادات لاستضافة كأس آسيا 2027 تسير وفق الخطة
0
آخر الأخبار
00:59
ويترز عن مصادر أميركية: أمر تقييد نظام أقمار صناعية تستخدمه أوكرانيا للاتصالات العسكرية صدر عن البيت الأبيض
آخر الأخبار
00:59
ويترز عن مصادر أميركية: أمر تقييد نظام أقمار صناعية تستخدمه أوكرانيا للاتصالات العسكرية صدر عن البيت الأبيض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:41
ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري: مضيق هرمز خط الدفاع الأول عن الثورة والعدو لن يتمكن من عبوره من دون إذن إيران
آخر الأخبار
01:41
ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري: مضيق هرمز خط الدفاع الأول عن الثورة والعدو لن يتمكن من عبوره من دون إذن إيران
0
آخر الأخبار
01:04
السعودية: الاستعدادات لاستضافة كأس آسيا 2027 تسير وفق الخطة
آخر الأخبار
01:04
السعودية: الاستعدادات لاستضافة كأس آسيا 2027 تسير وفق الخطة
0
آخر الأخبار
00:59
ويترز عن مصادر أميركية: أمر تقييد نظام أقمار صناعية تستخدمه أوكرانيا للاتصالات العسكرية صدر عن البيت الأبيض
آخر الأخبار
00:59
ويترز عن مصادر أميركية: أمر تقييد نظام أقمار صناعية تستخدمه أوكرانيا للاتصالات العسكرية صدر عن البيت الأبيض
0
آخر الأخبار
00:57
رويترز عن مسؤولين أميركيين: قادة في البنتاغون تلقّوا رسالة بضرورة إبطاء خدمة ستارشيلد المقدمة للجيش الأوكرانيّ ولم يحدّدوا متخذ القرار
آخر الأخبار
00:57
رويترز عن مسؤولين أميركيين: قادة في البنتاغون تلقّوا رسالة بضرورة إبطاء خدمة ستارشيلد المقدمة للجيش الأوكرانيّ ولم يحدّدوا متخذ القرار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
2026-06-26
أسرار الصحف المحلية ٢٦-٦-٢٠٢٦
اسرار
2026-06-26
أسرار الصحف المحلية ٢٦-٦-٢٠٢٦
0
خبر عاجل
2026-04-06
بعد استهداف شقة في عين سعادة... الجيش اللبناني يصدر بياناً
خبر عاجل
2026-04-06
بعد استهداف شقة في عين سعادة... الجيش اللبناني يصدر بياناً
0
موضة وجمال
2026-05-05
تحت شعار "الموضة فن"… نجوم العالم يتألقون في حفل "ميت غالا"
موضة وجمال
2026-05-05
تحت شعار "الموضة فن"… نجوم العالم يتألقون في حفل "ميت غالا"
0
آخر الأخبار
2026-09-29
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية
آخر الأخبار
2026-09-29
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:10
مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
أخبار دولية
16:10
مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
0
عالم الطبخ
14:27
البيف ترياكي على الطريقة اليابانية... وصفة شهية بلمسة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
14:27
البيف ترياكي على الطريقة اليابانية... وصفة شهية بلمسة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
14:22
تمديد حال الطوارئ في إسرائيل حتى آخر الشهر المقبل
أخبار دولية
14:22
تمديد حال الطوارئ في إسرائيل حتى آخر الشهر المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حكايات لبنان: هويّة وإرث لا يضيعان!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حكايات لبنان: هويّة وإرث لا يضيعان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارك تانك لبنان في الموسم الثاني يعود على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارك تانك لبنان في الموسم الثاني يعود على الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المعطيات المتوافرة عن الاتصال بين عون وروبيو وما الذي تطلبه واشنطن من الجانب اللبناني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المعطيات المتوافرة عن الاتصال بين عون وروبيو وما الذي تطلبه واشنطن من الجانب اللبناني؟
0
أخبار دولية
13:41
واشنطن تدرس استخدام أمّ القنابل ضد إيران
أخبار دولية
13:41
واشنطن تدرس استخدام أمّ القنابل ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مساعي التهدئة على الجبهة السعودية واليمينة تواجه تعثّرًا... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مساعي التهدئة على الجبهة السعودية واليمينة تواجه تعثّرًا... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
13:34
لاكروا يعرب عن تفاؤله بإمكان انطلاق المفاوضات بشأن مستقبل اليونيفيل في مجلس الأمن خلال شهر
أخبار لبنان
13:34
لاكروا يعرب عن تفاؤله بإمكان انطلاق المفاوضات بشأن مستقبل اليونيفيل في مجلس الأمن خلال شهر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:53
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
02:53
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
2
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
3
أخبار لبنان
13:00
عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
أخبار لبنان
13:00
عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
4
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
5
أخبار لبنان
05:34
إخبار من النائب الحاج للتحقّق من مصدر الأموال المستخدمة في شراء عقارات في المتن الشمالي
أخبار لبنان
05:34
إخبار من النائب الحاج للتحقّق من مصدر الأموال المستخدمة في شراء عقارات في المتن الشمالي
6
فنّ
14:55
نانسي عجرم تعود إلى عالم "ما تيجي هنا" في كليب "بستفزك"… ماذا تغيّر بعد 12 عامًا؟
فنّ
14:55
نانسي عجرم تعود إلى عالم "ما تيجي هنا" في كليب "بستفزك"… ماذا تغيّر بعد 12 عامًا؟
7
أخبار دولية
07:12
أمطار غزيرة تضرب إسطنبول… سيول تجرف السيارات وتغمر الشوارع وتحذيرات من اشتداد الهطول
أخبار دولية
07:12
أمطار غزيرة تضرب إسطنبول… سيول تجرف السيارات وتغمر الشوارع وتحذيرات من اشتداد الهطول
8
فنّ
05:10
"على سهل النغم" في تربل البقاعية... حين يحوّل الكونسرفتوار الثقافة والموسيقى إلى نهج تنموي
فنّ
05:10
"على سهل النغم" في تربل البقاعية... حين يحوّل الكونسرفتوار الثقافة والموسيقى إلى نهج تنموي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More