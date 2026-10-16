زيلينسكي يبحث عن دعم أوروبيّ معزّز في بروكسل بعدما أعلن أن كييف استأنفت ضرباتها

يسعى الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي للحصول على دعم معزز من حلفائه الأوروبيين خلال قمة للاتحاد الأوروبيّ في بروكسل، بعدما أعلن أن كييف استأنفت ضرباتها ضد مصافي النفط الروسية، خلافا للاتفاق الذي أعلنه دونالد ترامب.

والتقى زيلينسكي أولا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، لتأكيد الحاجة الملحة لإعادة تزويد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية والذخائر، في ظل تصاعد الضربات الروسية.

وأكد زيلينسكي، خلال لقاءاته مع الأوروبيين التي بدأها بعد ظهر الخميس، على ضرورة مواصلة الضغط على موسكو.

وكتب على مواقع التواصل عشية جلسة عمل مع قادة دول الاتحاد الأوروبيّ: "نريد جميعا في أوروبا أن تنتهي هذه الحرب. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى إشارات قوية، أي مزيد من الضغوط الحقيقية على روسيا ومزيد من الدعم الدفاعي لأوكرانيا".