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o
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o
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o
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السفير الأميركيّ: نحتفل بتأهيل موقع استثنائيّ ومهم للبنان فالزوار يمكنهم الآن التجوّل فيه بأمان والولايات المتحدة تستثمر في المواقع التراثية في لبنان لأنّها تؤمن بأنّ حماية هذه المواقع الأثرية تحمي تراث لبنان
آخر الأخبار
2026-10-16 | 04:18
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السفير الأميركيّ: نحتفل بتأهيل موقع استثنائيّ ومهم للبنان فالزوار يمكنهم الآن التجوّل فيه بأمان والولايات المتحدة تستثمر في المواقع التراثية في لبنان لأنّها تؤمن بأنّ حماية هذه المواقع الأثرية تحمي تراث لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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السفير الأميركيّ: الولايات المتحدة ستستثمر في موقع شحيم التراثيّ بحوالى نصف مليون دولار
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