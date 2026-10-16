السفير الأميركيّ: الولايات المتحدة ستستثمر في موقع شحيم التراثيّ بحوالى نصف مليون دولار

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السفير الأميركيّ: أنا لبنانيّ الأصل وأفتخر بامتثال الولايات المتحدة في مكان جذوري تمثيلًا للعلاقات الوطيدة بين البلدين وأدعو الجميع إلى زيارة الأماكن التراثية في لبنان