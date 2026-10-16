وزير الثقافة غسان سلامة: مشروع تأهيل المسيلحة نموذجيّ لأنّه يجمع العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف الحفاظ على التاريخ وكتابته

اختتام تأهيل قلعة المسيلحة وتأكيد أميركيّ لبنانيّ على الاستثمار في مواقع أخرى

اختتام تأهيل قلعة المسيلحة وتأكيد أميركيّ لبنانيّ على الاستثمار في مواقع أخرى

وزير الثقافة في حفل اختتام تأهيل قلعة المسيلحة: هذا المشروع "نموذجي" لأنه يشكل مثالا يحتذى به للتعاون على كل المستويات ونحن نعمل هنا على انتاج نموذج للتعاون السلمي والمثمر