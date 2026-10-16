اختتام تأهيل قلعة المسيلحة وتأكيد أميركيّ لبنانيّ على الاستثمار في مواقع أخرى

أعلن السفير الأميركيّ ميشال عيسى أنّ الولايات المتحدة ستستثمر في موقع شحيم التراثيّ بحوالى نصف مليون دولار.

وقال خلال حفلة اختتام تأهيل قلعة المسيلحة: “نحنّ للبنان كمغتربين فاللبنانيون يملكون كنوزًا”.

وأضاف: “أنا لبنانيّ الأصل وأفتخر بامتثال الولايات المتحدة في مكان جذوري تمثيلًا للعلاقات الوطيدة بين البلدين وأدعو الجميع إلى زيارة الأماكن التراثية في لبنان”.

وأوضح أنّ التأهيل هو لموقع استثنائيّ ومهم للبنان، لافتًا إلى أنّ الزوار يمكنهم الآن التجوّل فيه بأمان.

وأكّد عيسى أنّ الولايات المتحدة تستثمر في المواقع التراثية في لبنان لأنّها تؤمن بأنّ حماية هذه المواقع الأثرية تحمي تراث لبنان.

أمّا وزير الثقافة غسان سلامة فشدّد على أنّ مشروع تأهيل المسيلحة نموذجيّ لأنّه يجمع العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف الحفاظ على التاريخ وكتابته.

وقال: “مشروع تأهيل المسيلحة نموذجيّ أبضًا، لأنّه يهتم بالاقتصاد المحيط أي عمل الطاحونة واستفادة أهالي المنطقة”.