الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف مدينة بنت جبيل

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رئيس الوزراء القطريّ من بعبدا: لقاءاتي كانت مثمرة وبحثنا ملف العلاقات الثنائية ضمن مشاريع مشتركة تسهم في ازدهار المنطقة كذلك ملف الطاقة وسيكون هناك لقاءات لتفعيل مشاريع اتفقنا عليها