طقس لبنان غير مستقر ومنخفض جويّ مستمر

يتأثر لبنان بمنخفض جويّ وكتله الرطبة طيلة الأسبوع.

ويكون طقسه غير مستقر أحيانًا مع تساقط امطار رعدية متقطعة لغاية الاحد المقبل، فيما من المتوقع انخفاض بدرجات الحرارة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غير مستقر احيانا مع ضباب جبلاً وامطار رعدية متقطعة

-الحرارة : بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحيّ : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : بسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج

وحرارة سطح المياه ٢٧.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت:

غير مستقر احيانا مع ضباب جبلاً وتساقط امطار رعدية متقطعة والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الاحد:

غير مستقر احيانًا مع ضباب جبلاً وتساقط امطار رعدية متقطعة والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.