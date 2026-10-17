وكالة الأنباء السورية: القوات الإسرائيلية تتوغل في وادي الرقاد في ريف درعا الغربيّ

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مريض بحاجة إلى وحدتي دم من فئة A+… في مستشفى سان جون جونية قبل الـ٢٠ من الشهر الحالي… للتبرع الاتصال على الرقم ٨١٧٤٨٦٧٣ أو ٧٨٨٧٩٢٩٥