قائد طائرة "فلاي دبي" يروي تفاصيل ما جرى داخل قمرة القيادة...

بعد أكثر من أسبوعين على حادثة طائرة "فلاي دبي" التي كانت تقلّ ركاباً إسرائيليين، خرج قائد الطائرة عن صمته، وروى في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل ما جرى داخل قمرة القيادة، بعدما تعرّض لاعتداء من مساعده أثناء الرحلة.