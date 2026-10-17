وزير الخارجية الإيرانيّ: مستعدون لتقديم أيّ مساعدة لوقف الصراع بين السعودية واليمن

السيسي يقول إنه لن يسعى للبقاء في الرئاسة مع نهاية ولايته عام 2030

السيسي يقول إنه لن يسعى للبقاء في الرئاسة مع نهاية ولايته عام 2030

مريض بحاجة إلى وحدتي دم من فئة A+… في مستشفى سان جون جونية قبل الـ٢٠ من الشهر الحالي… للتبرع الاتصال على الرقم ٨١٧٤٨٦٧٣ أو ٧٨٨٧٩٢٩٥