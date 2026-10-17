السيسي يقول إنه لن يسعى للبقاء في الرئاسة مع نهاية ولايته عام 2030

أعلن الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي أنه لن يسعى للبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2030، واصفا الأمر بأنه "محسوم تماما".

وقال السيسي إن الدستور "لن يُمس".

وأضاف "الفترة حتى 2030 ستكون نهاية مدة رئاستي للدولة إذا كان لي عمر وعشت، وهذا أمر محسوم تماما".

ينص الدستور المصري الذي أُقر في 2014 بعد عام على إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي الى "الإخوان المسلمين"، في صيغته الأصلية على ولايتين رئاسيتين فقط مدة كل منهما أربع سنوات.

لكن تعديلات دستورية أقرت في استفتاء عام 2019 نصت على تمديد فترة الولاية من أربع إلى ست سنوات، وتضمنت أحكاما انتقالية سمحت للسيسي بالترشح لولاية رئاسية إضافية.

بموجب تلك التعديلات، أُعيد انتخاب السيسي عام 2023 لولاية مدتها ست سنوات، من المقرر أن تنتهي عام 2030.