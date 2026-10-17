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میناسیان: لبنان الذي نؤمن به هو لبنان الدولة العادلة حيث لا يهمّش مواطن ولا تنتقص حقوق جماعة ولا يكون الانتماء الطائفي عائقا أمام الكفاءة وخدمة الوطن

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2026-10-17 | 10:44
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میناسیان: لبنان الذي نؤمن به هو لبنان الدولة العادلة حيث لا يهمّش مواطن ولا تنتقص حقوق جماعة ولا يكون الانتماء الطائفي عائقا أمام الكفاءة وخدمة الوطن
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میناسیان: لبنان الذي نؤمن به هو لبنان الدولة العادلة حيث لا يهمّش مواطن ولا تنتقص حقوق جماعة ولا يكون الانتماء الطائفي عائقا أمام الكفاءة وخدمة الوطن

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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