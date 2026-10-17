میناسیان: لبنان الذي نؤمن به هو لبنان الدولة العادلة حيث لا يهمّش مواطن ولا تنتقص حقوق جماعة ولا يكون الانتماء الطائفي عائقا أمام الكفاءة وخدمة الوطن

میناسیان في قداس احتفالي لمناسبة مرور سنة على إعلان المطران إغناطيوس مالويان قديسًا: نرى في رئاسة الجمهورية ضمانة لوحدة الوطن وانتظام مؤسساته ونتطلع الى عهد تصان فيه حقوق جميع اللبنانيين وتُرسّخ فيه العدالة والمساواة وتستعيد فيه الدولة ثقة أبنائها

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