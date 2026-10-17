الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية

میناسیان: لبنان الذي نؤمن به هو لبنان الدولة العادلة حيث لا يهمّش مواطن ولا تنتقص حقوق جماعة ولا يكون الانتماء الطائفي عائقا أمام الكفاءة وخدمة الوطن

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