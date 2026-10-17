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o
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وزير الداخلية الفرنسي: نحو 550 ألفا تظاهروا ضد غلاء المعيشة في فرنسا بينهم 110 آلاف في باريس
آخر الأخبار
2026-10-17 | 15:10
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وزير الداخلية الفرنسي: نحو 550 ألفا تظاهروا ضد غلاء المعيشة في فرنسا بينهم 110 آلاف في باريس
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