أ.ف.ب: وزير الداخلية الفرنسي يعلن توقيف 400 شخص خلال الاحتجاجات

أ.ف.ب: وزير الداخلية الفرنسي يعلن توقيف 400 شخص خلال الاحتجاجات

وزير الداخلية الفرنسي: نحو 550 ألفا تظاهروا ضد غلاء المعيشة في فرنسا بينهم 110 آلاف في باريس