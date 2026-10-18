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الرئيس الإيراني: لا ننوي مهاجمة أي دولة لكننا سنواجه أي هجوم بقوة ولن نسمح للأعداء أن يطمعوا في أرضنا
آخر الأخبار
2026-10-18 | 03:05
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الرئيس الإيراني: لا ننوي مهاجمة أي دولة لكننا سنواجه أي هجوم بقوة ولن نسمح للأعداء أن يطمعوا في أرضنا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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