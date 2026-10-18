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آمال شحادة: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها اليوم في مكان ما تحت الأرض لأسباب أمنية لم يُفصح عن تفاصيلها

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2026-10-18 | 04:40
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آمال شحادة: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها اليوم في مكان ما تحت الأرض لأسباب أمنية لم يُفصح عن تفاصيلها
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آمال شحادة: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها اليوم في مكان ما تحت الأرض لأسباب أمنية لم يُفصح عن تفاصيلها

 
 
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