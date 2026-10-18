الرئاسة المصرية: تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها

عراقجي عبر تلغرام: مقترح إيران لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام لا يزال قائما وإذا امتثلت أميركا لشروط إيران سيفتح المضيق خلال 6 أيام وتُستأنف المحادثات في اليوم السابع

عراقجي عبر تلغرام: مقترح إيران لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام لا يزال قائما وإذا امتثلت أميركا لشروط إيران سيفتح المضيق خلال 6 أيام وتُستأنف المحادثات في اليوم السابع

آمال شحادة: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها اليوم في مكان ما تحت الأرض لأسباب أمنية لم يُفصح عن تفاصيلها