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متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: نأخذ بعين الاعتبار تصريحات عدد من الممثلين الإسرائيليين الذين نددوا بالهجمات لكننا نتوقع المساءلة الكاملة

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2026-10-18 | 06:29
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متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: نأخذ بعين الاعتبار تصريحات عدد من الممثلين الإسرائيليين الذين نددوا بالهجمات لكننا نتوقع المساءلة الكاملة
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متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: نأخذ بعين الاعتبار تصريحات عدد من الممثلين الإسرائيليين الذين نددوا بالهجمات لكننا نتوقع المساءلة الكاملة

 
 
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