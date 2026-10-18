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متحدث: الاتحاد الأوروبي يندد بشدة بالهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون عنيفون في الضفة الغربية ومنها ما استهدف دبلوماسيين أوروبيين
آخر الأخبار
2026-10-18 | 06:29
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متحدث: الاتحاد الأوروبي يندد بشدة بالهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون عنيفون في الضفة الغربية ومنها ما استهدف دبلوماسيين أوروبيين
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