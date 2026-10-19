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o
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21
o
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21
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التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد السعديات باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2026-10-19 | 02:26
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التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد السعديات باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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