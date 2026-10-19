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وزير الداخلية الفرنسي: توقيف 350 شخصا في باريس على خلفية أعمال العنف خلال الاحتجاجات

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2026-10-19 | 02:26
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وزير الداخلية الفرنسي: توقيف 350 شخصا في باريس على خلفية أعمال العنف خلال الاحتجاجات
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وزير الداخلية الفرنسي: توقيف 350 شخصا في باريس على خلفية أعمال العنف خلال الاحتجاجات

 
 
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