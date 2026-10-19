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بري يلتقي في عين التينة الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي والوفد المرافق
آخر الأخبار
2026-10-19 | 04:24
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بري يلتقي في عين التينة الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي والوفد المرافق
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