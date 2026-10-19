الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي السلطة إلى "عدم الاستمرار في ما هي عليه، من ضغط ناسنا والتنمّر عليهم وضغط الشارع، لأن هذا سيؤدي إلى الانفجار الذي بات على الحافة”.

كما دعا المسؤولين في السلطة إلى أن ينتبهوا جيداً، “وأن يكون لديهم القليل من الرشد والحكمة والتعقل، والتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل، وليس بإملاءات الخارج”.

وقال إنّ "هناك تدخلاً أميركياً بكل تفاصيل هذا البلد لا سيما في القضاء والسياسة والأمن والاتصالات والجيش، فتفرض أميركا الإملاءات وتنفذ مصالحها التي هي في حال تطابق كامل مع الإسرائيلي، وهذا يعني أنها تلبي المصالح الإسرائيلية”.