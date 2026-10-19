معلومات الـLBCI: فريق الهندسة التابع للواء الحادي عشر في الجيش اللبناني لا يزال موجوداً في المكان ويواصل الكشف على الحفرة التي عُثر عليها في حرش بين الفنار والزعيترية

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معلومات الـLBCI: بحسب المعطيات الأولية تبيّن أنها عبارة عن حفرة لا يتجاوز طولها عشرة أمتار ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات إلى استخدامها لأغراض عسكرية