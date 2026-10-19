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رئيس بلدية الجديدة-البوشرية-السد أوغست باخوس للـLBCI: النفق كان موجوداً سابقا والممكن أنه لتخزين بعض الممنوعات من غير الأسلحة والذخائر

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2026-10-19 | 06:04
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رئيس بلدية الجديدة-البوشرية-السد أوغست باخوس للـLBCI: النفق كان موجوداً سابقا والممكن أنه لتخزين بعض الممنوعات من غير الأسلحة والذخائر
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رئيس بلدية الجديدة-البوشرية-السد أوغست باخوس للـLBCI: النفق كان موجوداً سابقا والممكن أنه لتخزين بعض الممنوعات من غير الأسلحة والذخائر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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