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معلومات الـLBCI: تبيّن بعد الكشف الذي أجرته وحدات مختصة من الجيش اللبناني على النفق الذي عُثر عليه في منطقة الرويسات - الفنار أن طوله الإجمالي يبلغ نحو 14 متراً منها 5 أمتار عمودياً و8 أمتار أفقياً وأنه لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري

معلومات الـLBCI: تبيّن بعد الكشف الذي أجرته وحدات مختصة من الجيش اللبناني على النفق الذي عُثر عليه في منطقة الرويسات - الفنار أن طوله الإجمالي يبلغ نحو 14 متراً منها 5 أمتار عمودياً و8 أمتار أفقياً وأنه لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري وقد ضُبطت داخله عدة حفر فردية فيما أوقف الجيش أحد المشتبه في مشاركتهم في حفره ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد وجهة استعمال النفق

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