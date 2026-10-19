لقاء جمع مستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال بالرئيس بري في عين التينة وقد تم التداول في المستجدات والأوضاع عامةً

معلومات الـLBCI: تبيّن بعد الكشف الذي أجرته وحدات مختصة من الجيش اللبناني على النفق الذي عُثر عليه في منطقة الرويسات - الفنار أن طوله الإجمالي يبلغ نحو 14 متراً منها 5 أمتار عمودياً و8 أمتار أفقياً وأنه لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري

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