القوات الحكومية اليمنية: 4 غارات جوية على مواقع ومنصات صواريخ تابعة لجماعة الحوثي في مطار تعز ومحيطه

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الوكالة الوطنية للاعلام: محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي وافقت بعد ان تقدم الوكيل القانوني للشيخ خلدون عريمط المحامي ايمن جزيني بطلب تخلية سبيله على طلب التخلية دون كفالة