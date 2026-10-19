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الوكالة الوطنية للاعلام: محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي وافقت بعد ان تقدم الوكيل القانوني للشيخ خلدون عريمط المحامي ايمن جزيني بطلب تخلية سبيله على طلب التخلية دون كفالة

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2026-10-19 | 08:53
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الوكالة الوطنية للاعلام: محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي وافقت بعد ان تقدم الوكيل القانوني للشيخ خلدون عريمط المحامي ايمن جزيني بطلب تخلية سبيله على طلب التخلية دون كفالة
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الوكالة الوطنية للاعلام: محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي وافقت بعد ان تقدم الوكيل القانوني للشيخ خلدون عريمط المحامي ايمن جزيني بطلب تخلية سبيله على طلب التخلية دون كفالة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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