رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

رويترز نقلا عن نواب: البرلمان المصري يرجئ التصويت على دعم السعودية إلى 26 تشرين الأول

رويترز نقلا عن نواب: البرلمان المصري يرجئ التصويت على دعم السعودية إلى 26 تشرين الأول

الوكالة الوطنية للاعلام: محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي وافقت بعد ان تقدم الوكيل القانوني للشيخ خلدون عريمط المحامي ايمن جزيني بطلب تخلية سبيله على طلب التخلية دون كفالة