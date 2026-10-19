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رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
آخر الأخبار
2026-10-19 | 09:02
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رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
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