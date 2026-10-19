وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لن يعود الجنوب كما كان في حال انسحب الاسرائيلي فهناك جرف للمنازل

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لن يعود الجنوب كما كان في حال انسحب الاسرائيلي فهناك جرف للمنازل

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": أميركا اليوم ليست كما كانت منذ سنوات والديمقراطية متراجعة في كل مكان