وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لن يعود الجنوب كما كان في حال انسحب الاسرائيلي فهناك جرف للمنازل

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وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": حادثة ضهر البيدر تؤكد أنّ ليس هناك تنسيق كاف بين السلطات اللبنانية والسلطات السورية وذلك لأن بعض الأجهزة اللبنانية ترفض التنسيق مع الأجهزة السورية