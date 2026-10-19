وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": حادثة ضهر البيدر تؤكد أنّ ليس هناك تنسيق كاف بين السلطات اللبنانية والسلطات السورية وذلك لأن بعض الأجهزة اللبنانية ترفض التنسيق مع الأجهزة السورية

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": في ما يتعلق باتفاق الاطار "لم يقوموا بحساب كافٍ"

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": في ما يتعلق باتفاق الاطار "لم يقوموا بحساب كافٍ"

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لن يعود الجنوب كما كان في حال انسحب الاسرائيلي فهناك جرف للمنازل