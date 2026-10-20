أ.ف.ب نقلا عن لقطات تلفزيونية: وصول المبعوث الأميركي ويتكوف إلى أوسلو للمشاركة في محادثات مع زيلينسكي

غوغل: أعطال في عدد من خدمات الحوسبة السحابية في أوروبا

غوغل: أعطال في عدد من خدمات الحوسبة السحابية في أوروبا

رويترز نقلا عن مصادر برلمانية: من المتوقع أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية مكة هذا الأسبوع