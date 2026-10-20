غوغل: أعطال في عدد من خدمات الحوسبة السحابية في أوروبا

مدير وكالة الطاقة الدولية: الوكالة ستنظر في سحب المزيد من النفط من مخزونات الطوارئ إذا اقتضت الحاجة

مدير وكالة الطاقة الدولية: الوكالة ستنظر في سحب المزيد من النفط من مخزونات الطوارئ إذا اقتضت الحاجة

أ.ف.ب نقلا عن لقطات تلفزيونية: وصول المبعوث الأميركي ويتكوف إلى أوسلو للمشاركة في محادثات مع زيلينسكي