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o
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غوغل: أعطال في عدد من خدمات الحوسبة السحابية في أوروبا
آخر الأخبار
2026-10-20 | 06:05
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غوغل: أعطال في عدد من خدمات الحوسبة السحابية في أوروبا
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